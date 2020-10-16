Baskonia - Khimki Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

Merakla beklenen Baskonia - Khimki Moskova basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Baskonia - Khimki Moskova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BASKONİA - KHİMKİ MOSKOVA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Baskonia - Khimki Moskova THY Euroleague basketbol maçı 16 Ekim Cuma günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam saat 10'da başlayacak.

BASKONİA - KHİMKİ MOSKOVA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Baskonia - Khimki Moskova THY Euroleague maçı bugün saat 22:00 'da Bein Sports 3 kanalında yayınlanacaktır.

BASKONİA - KHİMKİ MOSKOVA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Buesa Arena'da, Vitoria Gasteiz'de'da oynanacak.