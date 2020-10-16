Baskonia - Khimki Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Baskonia - Khimki Moskova mücadelesi olacak. Peki Baskonia - Khimki Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Baskonia - Khimki Moskova saat kaçta, ne zaman?