Başkomutan Tarihi Milli Parkı Türk milleti açısından büyük önem taşımaktadır. Tarihi yaşatan merkezleri ile geçmişe ışık tutan anıtları ile tarih bilincimizi geleceğe taşıyor. Başkomutan Tarihi Milli Parkı nerededir? Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi anlamı ve önemi nedir?

BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI

1-Kocatepe Atatürk Anıtı veAnıtı ve Kitabesi : Afyonkarahisar'ın 20 km. güneyinde Kocatepe (Büyükkalecik) kasabasından 8 km daha yukarıda, 1874 rakımlı Kocatepe üzerinde bulunmaktadır.

Anadolu'nun ve Türk Ulusu'nun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, sevk ve idare edildiği yerdir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 25 Ağustos 1922 akşamı Kocatepe'ye gelerek 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz'u burada başlatmışlardır. Büyük Taarruz'un ilk safhasını burada tesis edilen karargâhından ve halen mevcut olan siperden bizzat sevk ve idare etmiştir. Başkomutan, 27 Ağustos 1922 günü öğle üzeri Kocatepe'den ayrılmışlardır. Milli Mücadele'nin temel taşlarından biri olan Kocatepe'ye, 1953 yılında Milli Savunma Bakanlığı'nca kesme taştan anıt yapılmış ve üzerine çiçek kabartmalı mermer yazıt konulmuştur. 1993 yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılmıştır. 4 ton ağırlığındaki Kocatepe Anıtı bronzdan yapılmış olup kaidesi ile beraber 7.5 metre yüksekliğindedir.

Afyonkarahisar'da her yıl 26-30 Ağustos tarihleri arasında "Zafer Haftası" kutlamalarında ilk tören 26 Ağustos günü Kocatepe'de başlar ve 5 gün kutlamalar devam eder.

2-Kocatepe Anıtı: İlimiz Merkez, ÖrnekevlerMahallesinde bulunan park içinde basamaklarla çıkılan yüksek bir teras ortasında, kaide üzerinde Atatürk'ün Kocatepe'ye çıkış anını gösteren heykel anıtı 1970 yılında açılmış olup, heykeltıraşı Namık Denizhan'dır.

3-Büyük Taarruz Şehitliği: Afyonkarahisar'a 16 km mesafede bulunan Afyonkarahisar-Antalya-İzmir yol kavşağında Işıktepe üzerinde yapılmıştır. 26-27-28-29 Ağustos 1922'de şehit düşen 275 subay ve 2150 Mehmetçik anısına 1993 yılında yapılmış olan şehitliğin alanı 3000m²dir.

4-Zafer Anıtı: İlimiz merkezde Anıtpark içinde kübik bir kaide üzerinde Türk ve Yunan güçlerinin sembolü iki insanın bulunduğu ve Türk'ün zaferini anlatan 1936 yılında açılan bir anıttır. Krippel tarafından yapılmıştır. Kaide yüzlerinde, önde bayrak ve Atatürk portresi, arkada bayrağı öpen Afyonkarahisarlı bir insan, yanlarda ise Kurtuluş Savaşı planının Atatürk ve Fevzi Çakmak tarafından hazırlanışı ile savaş anı kabartmaları vardır.

5-Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği: İlimiz Merkez ilçesine bağlı Kocatepe (Büyük Kalecik) kasabasında Kurtkaya mevkii'ndedir. Kurtuluş Savaşımız sırasında 27 Ağustos 1922 günü şehit olan Bayburtlu Yüzbaşı Agâh Efendi ile Sinoplu Üsteğmen Feyzullah Efendi ve 101 silah arkadaşının bulunduğu şehitliktir. Şehitlik, 1972 yılında tamir edilerek 1993yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yenilenmiştir.

6-Anıtkaya Şehitliği: Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde, Anıtkaya kasabasındaki bir höyük üzerinde üst terasta, Kurtuluş Savaşımız sırasında 28 Ağustos 1922 günü 13. ve 20. Alaydan şehit olanların anısına 1924 yılında piramidal bir anıt dikilmiştir. 1972 yılında çevre düzenlemesi yapılmıştır.

7-Yıldırım Kemal Şehitliği: İlimiz Sinanpaşa ilçesi, Yıldırım Kemal Köyü istasyon binası yakınında, önde kübik bir kaide üzerinde piramidal bir anıt, arkada mezarın bulunduğu şehitlik, 27 Ağustos 1922 günü bu mevkide şehit düşen 2. Süvari Tümeninden Asteğmen Yıldırım Kemal ile 26-27 Ağustos 1922 tarihlerinde şehit düşen 36 şehidin anısına 1966 yılında yapılmıştır.

8-Miralay Reşat Çiğiltepe Şehitliği: İlimiz Sinanpaşa ilçesinin güneyindeBaşkomutanlık Tarihi Milli Parkı içindeÇiğiltepe mevkiinde yer alır. 57.Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey, Büyük Taarruzun ikinci günü olan 27 Ağustos 1922 tarihinde Atatürk'e verdiği sözü yerine getiremeyerek hedefini ele geçirememenin verdiği üzüntü ile intihar eder. Ancak yarım saat sonra Çiğiltepe alınır. Şehitlik, Reşat Bey ve o bölgede şehit düşen askerlerimizin adına 1995 yılında yaptırılmıştır.

9-Miralay Reşat Çiğiltepe Kabri: İlimiz Sandıklı ilçe merkezindeki asrî mezarlık ortasında kademeli yükseltilerden meydana gelen bir mezar üzerinde sütun parçası ile yanlarda top arabası bulunmaktadır. Çiğiltepe'nin alınması sırasında intihar eden Miralay Reşat Bey, Sandıklı'daki mezara gömülmüştür. Devlet Mezarlığı'na gömülmek üzere Ankara'ya götürülmüş, Sandıklı'daki mezar ise sembolik olarak kalmıştır.

10-Hava Şehitliği : İlimiz asri mezarlığının ortasında kübik bir kaide üzerinde yükselen kübik yükseltilerden oluşan bir anıt ile çevresinde şehitlere ait mezarların bulunduğu bir şehitliktir. 24 Temmuz 1922 sabahı Cemal ve Bahattin adındaki pilotların kırık dökük uçaklarıyla Kurtuluş Savaşına katılmaları ve Gazlıgöl'de uçaklarının düşmesiyle şehit olmaları anısına, 1936 yılında yapılmıştır. Daha sonraki şehitlerimiz de buraya gömülmüşlerdir.

11- Giresunlular Şehitliği : Afyonkarahisar-İscehisar ilçesi yolunun 14.km. batısında, Doğanlar köyünde bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşımız sırasında Giresunluların oluşturduğu 47. Alay tarafından ele geçirilen Dedesivrisi (Sivritepe)'ndeşehit olan 14 Giresunlu için 1967 yılında Giresunlu Hacı Ahmet Halil Asal tarafından ilk düzenlemesi yapılmış,1990 yılında ise bugünkü anıt ve mezarların bulunduğu şehitlik haline getirilmiştir.

12-Suvermez Şehitliği: İlimiz, Emirdağ ilçesi, Suvermez Köyü yolu üzerindedir. İstiklâl Savaşı sırasında düşman keşif uçaklarının açtığı ateş sonucu şehit olmuş iki er adına 1971 yılında yaptırılmıştır.

13-Şuhut Kurtuluş Savaşı Şehitliği: İlimiz, Şuhut ilçe merkezindedir. İstiklâl Savaşında şehit olan askerlerimiz için yaptırılmıştır.26 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz ve daha önceki muharebelerde yaralanan, hastalanan Türk subay ve erleri Şuhut'a getirilmiş ve bugün kullanılmakta olan Büyük Cami de ilk teravilheri yapılarak iyi olanlar tekrar cepheye gönderilmiştir. Şehitler şimdiki Demirciler Çarşısı civarındaki mezarlıklara gömülmüştür. Daha sonra halen şehitlik olarak kullanılan arsaya nakledilmiş ve anılarına 1971 yılında küçük piramidal bir anıt yapılarak üzerine "İstiklâl Harbinin Aziz Şehitleri" kitabesi yazılmıştır.

14-AliÇetinkayaKabri ve Anıtı: İstiklal Harbi döneminde 172.Alay Komutanı olarak görev yapan ve 21 Şubat 1949 tarihinde vefat eden Ali Çetinkaya anısına AfyonkarahisarAsrî Mezarlığı içinde 1952 yılında Anıt yaptırılmıştır.

15-Cumhuriyet Şehitliği: Afyonkarahisar'a 9 km uzaklıkta, İzmir-Antalya karayoluüzerindeÖzdilekTesisleri bitişiğindedir. Cumhuriyet döneminde ve çoklukla terör örgütü (PKK) ile yapılan mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve polisler anısına Cumhuriyetimizin 75.yılında Afyonkarahisar Valiliğince yapılmıştır.

Diğer Şehitliklerimiz ise Emirdağ İlçesinde Çatallı Köyü Şehitliği ve Tez Köyü Şehitliği ile Bolvadin İlçesinde Kurtuluş Şavaşı Şehitliği bulunmaktadır.