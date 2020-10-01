Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, G.Saray'ın 234 milyon euro borcu olduğunu söyledi

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı kulübün borcunu açıkladı.

Yusuf Günay EkoTürk'te katıldığı yayında Galatasaray kulübünün göreve geldiklerinden bu yana borçlarını indirdiklerini söyledi. Günay Galatasaray'ın güncel borcunun 290 milyon eurodan 234 milyon euroya indirildiğini söyledi.

"AMATÖR BRANŞLARDA KARA GEÇTİK"

Günay yönetim olarak çok çalıştıklarını ve planlı hareket ettiklerini söylerken amatör branşlarda özellikle pandemi döneminde kara geçtiklerini söyledi.

Günay açıklamasında, "Galatasaray olarak Ocak - Haziran dönemi amatör branşlarımızda gelir gider dengemizde 2.7 milyon TL kardayız." sözlerini kullandı.