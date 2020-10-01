Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, G.Saray'ın 234 milyon euro borcu olduğunu söyledi
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Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, G.Saray'ın 234 milyon euro borcu olduğunu söyledi

01.10.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:55

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay katıldığı canlı yayında kulübün borçlarını açıklarken pandemi döneminde amatör branşların kar ettiğini söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı kulübün borcunu açıkladı.

Yusuf Günay EkoTürk'te katıldığı yayında Galatasaray kulübünün göreve geldiklerinden bu yana borçlarını indirdiklerini söyledi. Günay Galatasaray'ın güncel borcunun 290 milyon eurodan 234 milyon euroya indirildiğini söyledi.

"AMATÖR BRANŞLARDA KARA GEÇTİK"

Günay yönetim olarak çok çalıştıklarını ve planlı hareket ettiklerini söylerken amatör branşlarda özellikle pandemi döneminde kara geçtiklerini söyledi.

Günay açıklamasında, "Galatasaray olarak Ocak - Haziran dönemi amatör branşlarımızda gelir gider dengemizde 2.7 milyon TL kardayız." sözlerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, G.Saray'ın 234 milyon euro borcu olduğunu söyledi
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