Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi gündeme geldi.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi Twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, "Var bir hayalimiz!" notunu düştü.

30 yaşındaki hücum oyuncusu, 2011 yılında transfer olduğu Başakşehir'de 9. yılını geride bıraktı.

GÜMÜŞDAĞ: "HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sezon başında yaptığı açıklamada, "Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.