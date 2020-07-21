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Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve tarihe geçen Başakşehir'de gole en çok katkı yapan ve en çok maça çıkan isim olan Edin Visca için kulübün sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Visca için 'heykel' imasında bulunuldu.

21.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:32

Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi gündeme geldi.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi Twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, "Var bir hayalimiz!" notunu düştü.

Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

30 yaşındaki hücum oyuncusu, 2011 yılında transfer olduğu Başakşehir'de 9. yılını geride bıraktı.

GÜMÜŞDAĞ: "HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sezon başında yaptığı açıklamada, "Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
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