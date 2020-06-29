Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım puanları paylaştı.

Mücadelenin ardından iki takım oyuncuları, soyunma odalarına gitmeden önce tartışma yaşadılar. Demba Ba maçın hakemiyle tartışma yaşarken, Başakşehir'den Caiçara ve Galatasaray'dan Donk'un sürtüşmesi kameralara yansıdı.

TERİM DEMBA BA İLE TARTIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile de Başakşehir'den Demba Ba'nın da soyunma odasına girmeden önce sözlü gerilim yaşadığı görüldü.

İki takımın yedek kulübelerinin araya girmesiyle tartışmalar büyümeden sonlandırıldı ve takımlar soyunma odasına gerilim yaşamadan girdi.