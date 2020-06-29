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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Aleksic ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Yedek kulübelerinin araya girmesinin ardından tartışma büyümeden önlendi.

29.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:10

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım puanları paylaştı.

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı

Mücadelenin ardından iki takım oyuncuları, soyunma odalarına gitmeden önce tartışma yaşadılar. Demba Ba maçın hakemiyle tartışma yaşarken, Başakşehir'den Caiçara ve Galatasaray'dan Donk'un sürtüşmesi kameralara yansıdı.

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı

TERİM DEMBA BA İLE TARTIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile de Başakşehir'den Demba Ba'nın da soyunma odasına girmeden önce sözlü gerilim yaşadığı görüldü.

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı

İki takımın yedek kulübelerinin araya girmesiyle tartışmalar büyümeden sonlandırıldı ve takımlar soyunma odasına gerilim yaşamadan girdi.

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
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