Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ: Kupa töreninde stada 4 bin kişi alacağız

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a kupa töreniyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız" dedi.

2014 yılında bir avuç inanan insanla bu günlere geldiklerini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, "Geçtiğimiz 6 yıla baktığımızda bu kulüp hiç 5. olmadı" ifadelerini kullandı.