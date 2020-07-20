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Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ: Kupa töreninde stada 4 bin kişi alacağız

Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduklarını ve kupa töreninde stada 4 bin kişi alacaklarını söyledi.

Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ: Kupa töreninde stada 4 bin kişi alacağız
20.07.2020 22:32 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:41

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a kupa töreniyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız" dedi.

2014 yılında bir avuç inanan insanla bu günlere geldiklerini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, "Geçtiğimiz 6 yıla baktığımızda bu kulüp hiç 5. olmadı" ifadelerini kullandı.

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