Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Başakşehir Kayaşehir'de bir sitede eski yönetimle site sakinleri arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Sitenin eski yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babasının rastgele ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, Başakşehir Belediyesi Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti.
EMEKLİ POLİS RASTGELE ATEŞ ETTİ
Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı. Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı. Bu esnada eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olduğu öğrenilen babası Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti.
5 KİŞİ YARALANDI
Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis, eski site yöneticisi ve onun babası Z.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma sürüyor.