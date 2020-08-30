Başakşehir'de silahlı saldırgana bekçilerin müdahalesi görüntülere yansıdı

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde havaya ateş açan kişiye bekçiler yere doğru uyarı ateşinde bulunuyor.

"YAKLAŞIRSANIZ KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Devriye görevindeki bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiye "Dur" ihtarında bulundu. Kaçan şüpheli ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheli ardından belindeki silahını başına dayayıp "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" dedi. Olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Silahlı kişi bir süre havaya da ateş açarak ilerledikten sonra çevredeki bir binaya girdi. Olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin ikna çalışması sürerken özel harekat polislerinin binada ve çevresinde güvenlik önlemi sürüyor.

BEKÇİLERİN MÜDAHALE ANI

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde havaya ateş açan kişiye bekçiler yere doğru uyarı ateşinde bulunuyor.