Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi

Bartın Valiliği, pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı.

Bartın Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirterek, "Bu saat itibarıyla, ilimiz pandemi hastanesinde covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. 14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4'ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir" denildi.

"REHAVETE KAPILMADAN; MASKE, MESAFE VE HİJYENE DİKKAT"

Valilik, 'kontrollü sosyal hayat' konusunda da uyarıda bulunarak, şu açıklamaya yer verdi:

"Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe, hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve başkalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım."

11 MAYIS'TA GETİRİLEN MASKE ZORUNLULUĞU

Bartın Valiliği, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada 11 Mart itibariyle kent genelinde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmuştu.

İl İdare Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili mevzuatta valilere verilen yetkilere dayanılarak alınan karar gereği, ildeki tüm vatandaşlara maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bartın'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametgahlarından çıktıları andan itibaren, ikametgahlarına dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda bulunmaları 11 Mayıs tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasını denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ve onların talebi ve gözetiminde olmak üzere belediyeler zabıtasına da yetki verilmiştir.

Usulüne göre ilan ve tebliğ edilen bu karara uymayanlara İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi delaletiyle Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari para cezası verilmesi, il geneline şamil olarak emredilmiştir."