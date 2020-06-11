Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de yarışmacı olan oyuncu Barış Murat Yağcı, başarısıyla tarihi bir rekor kırdı. Yaşadığı sakatlıklara rağmen hayranları tarafından yalnız bırakılmayan Yağcı, SMS sıralamasında üst üste birinci geldi.

SON FOTOĞRAFINA 7.5 MİLYON YORUM GELDİ

Üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak Survivor 'da bir ilke imza attı. Instagram takipçi sayısının 1.7 milyona ulaştığı Yağcı'nın gitmeden önce attığı son fotoğrafa gelen yorum sayısı 7.5 milyonu geçti.