Barış Atay saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

01.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:45

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti

Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.