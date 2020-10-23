Barcelona - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid basket maçı saat kaçta?

Barcelona Real Madrid bu sefer basketbol maçında karşı karşıya geliyor! Karşılaşmanın tüm detayları ve merak edilenleri sizler için derledik.

BARCELONA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BARCELONA REAL MADRID BASKETBOL MAÇI HANGİ GÜN?

Barcelona-Real Madrid Maçı 23 Ekim Cuma günü oynanacak.

BARCELONA REAL MADRID MAÇI BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Real Madrid Maçı 22:00'de başlayacak.

BARCELONA REAL MADRID MAÇI BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki THY Euroleague Maçı Palau Blaugrana Salonu'nda, Barcelona'da oynanacak.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Zalgiris Kaunas

Valencia

Bayern Münih

Olympiakos

FC Barcelona Lassa

Olimpia Milano

Zenit

Baskonia

Panathinaikos

Kızıl Yıldız

Fenerbahçe Beko

CSKA Moskova

Maccabi

Anadolu Efes

R. Madrid

Alba Berlin

ASVEL

Khimki