Barcelona - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid basket maçı saat kaçta?

Heyecanlı karşılaşmaların baş isimlerinden olan Barcelona Real Madrid ile basketbol karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Barcelona Real Madrid maçı hangi gün, ne zaman? THY Euroleague puan durumuTHY Euroleague maçları hangi kanalda?