Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı

Dünya devi Barcelona, hücum hattındaki üçlüyü bulmak için son dönemde harcadığı paralarla dikkat çekiyor. Messi ve Suarez'in yanına, Neymar dışında, ideal bir üçüncü ismi bulamayan Katalan ekibi, beş yılda bu bölge için tam 482 milyon Euro harcadı.

Aralarında Arda Turan'ın da bulunduğu sekiz futbolcu, forvetin sağında bir türlü beklenen performansı gösteremedi.

Atlerico Madrid'de sergilediği performansla dikkat çeken Arda Turan, 2015 yılında Barcelona'ya 36 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Barcelona'da 55 maça çıkan Arda Turan, 15 gol kaydetti. Saha içinde çok saha dışındaki olaylarla gündeme gelen Arda Turan'ın Barcelona macerası 2.5 yılda sona erdi.

Katalan ekibi, Liverpool'un yıldızı Philippe Coutinho'yu, büyük umutlarla 120 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. 76 maçta 21 gol atan Philippe Coutinho, Bayern Münih'e kiralandı.

GRIEZMAN PLANI TUTMADI

Atletico Madrid'in dünya çapındaki yıldızını transfer ederek Messi-Suarez ikilinini tamamlamayı hedefleyen Barcelona'nın Antoine Griezmann planı da tutmadı. Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadıktan bir yıl sonra, 120 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barça'nın yolunu tutan Antoine Griezmann da beklentilere yanıt veremedi. Barcelona ile 37 maça çıkan yıldız futbolcu, 14 gol atabildi.

105 MİLYON EUROLUK DEMBELE BEKLENENİ VEREMEDİ

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Ousmane Dembele, 105 milyon euro ödenerek Barcelona'nın kadrosuna dahil edildi. Sakatlıklarla boğuşan Ousmane Dembele, Katalan ekibiyle 74 maçta 19 gol kaydetti.

Listedeki diğer isimler ise 41 milyon euro karşılığında kadroya dahil edilen Malcom, 30 milyon euro ödenen Paco Alcacer, 18 milyon euroluk Martin Braithwaite ve 12 milyon euro ödenerek transfer edilen Gerard Deulofeu.