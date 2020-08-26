Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi

Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararının yankıları tüm hızıyla sürerken İspanyol basınından Pep Guardiola iddiası geldi.

Habere göre İngiltere Premier Lig'de Manchester City'yi çalıştıran Guardiola'nın Messi ile transfer konusunda birkaç gün önce konuşma gerçekleştirdiği iddia edildi. Messi ile çalışmayı çok istediği bilinen İspanyol teknik adamın süper yıldız için ikna turu yaptığı belirtildi.

300 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDI

Öte yandan Manchester City'nin Messi transferi için ayırdığı bütçenin 300 milyon euro olduğu ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Arjantinli futbolcu, 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar'ın "tarihin en pahalı futbolcusu" unvanını eline geçirecek.