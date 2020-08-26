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Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi

Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin eski teknik direktörü Guardiola'nın takımı Manchester City'ye transfer olacağı iddia edildi. Guardiola'nın Messi ile birkaç gün önce görüşme gerçekleştirdiği ve City'nin 300 milyon euro bütçe ayırdığı öne sürüldü.

26.08.2020 08:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:42

Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararının yankıları tüm hızıyla sürerken İspanyol basınından Pep Guardiola iddiası geldi.

Habere göre İngiltere Premier Lig'de Manchester City'yi çalıştıran Guardiola'nın Messi ile transfer konusunda birkaç gün önce konuşma gerçekleştirdiği iddia edildi. Messi ile çalışmayı çok istediği bilinen İspanyol teknik adamın süper yıldız için ikna turu yaptığı belirtildi.

300 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDI

Öte yandan Manchester City'nin Messi transferi için ayırdığı bütçenin 300 milyon euro olduğu ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Arjantinli futbolcu, 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar'ın "tarihin en pahalı futbolcusu" unvanını eline geçirecek.

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Haber Yorumları (2)
FİFİ: bende 2, 300 lira alıyom nolmuş yani 1000 lira kira 250 doğalgaz 150 elektrik 60 su çocuğa ayakkabı hanıma manto tatile de gitcez
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YAZIK: BU PARA BU YAŞTAKİ VE FORMU GİDEREK DÜŞEN FUTBOLCUYA ÇOK MESSİ BİLE OLSA.
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