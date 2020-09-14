Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Barcelona'da bir sezon daha kalacağı kesinleşen Lionel Messi'nin gelecek sezondaki adresi merak ediliyor. Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Arjantinli oyuncudan bu sezon için indirim isteyecek.

Barcelona'da yeni sezonda oyunculardan maaş indirimi beklenirken, Messi'nin bu konuda başı çekmesi planlanıyor.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Arjantinli süper yıldız Katalan ekibinden senelik 80 milyon euro civarında net ücret kazanıyor. Lionel Messi, Forbes'un açıkladığı en çok kazanan futbolcular listesinde de zirvede yer aldı.

Lionel Messi ve Josep Bartomeu'nun yakın zamanda bir araya gelip maaş konusunu masaya yatırması bekleniyor.