Bana Masal Anlatma oyuncuları kim, nerede çekildi? Bana Masal Anlatma filmi konusu ve fragmanı
Bana Masal Anlatma filmi, Leyla ile Mecnun yaratıcısı Burak Aksak tarafından yazıldı ve yönetildi. Gerçek olamayacak kadar mucize dolu Ayperi'nin, Rıza adındaki sıradan bir genci nasıl değiştirdiği ekrana geliyor. Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir?
Fatih Artman ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Bana Masal Anlatma filmi, 9 Ocak 2015 tarihinde vizyona girdi. Filmin yapımcılığını ise Necati Akpınar yürütüyor. Gökçe Bahadır ve Yılmaz Erdoğan'ın da konuk oyuncu olarak bulunduğu Bana Masal Anlat filmi fragmanı izle.
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BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI
Kendi halinde, sıcacık ve samimi mahallesinde yaşamını sürdürürken Ayperi ile tanışan Rıza, bundna önceki hayatını ve kendini sorgulamaya başlar. Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları:
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet
BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?
Masum bir aşk hikayesini ekrana getiren Bana Masal Anlatma filmi, eski dokusunu koruyan İstanbul'un Suriçi semtinde çekildi.
BANA MASAL ANLATMA KONUSU
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda pek de yol alamamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin sevdiği kıymatli bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan mahallede, mahallelinin gözleri önünde yeşeren aşk hikayesi anlatılıyor.