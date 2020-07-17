Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Antalya'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cansız bedeni bulundu. Balıkçıların caretta caretta sandığı cansız beden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
17.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:15
Antalya'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cansız bedeni bulundu. Balıkçıların ilk başta caretta caretta sandığı cansız bedende darp yada kesi izine rastlanmadı.
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Antalya'da, sabah saatlerinde tekneyle balık tutmaya çıkan vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı falezlerinin 3 mil açıklarında, suyun yüzeyinde bir cisim gördü. Önce caretta caretta sanan balıkçılar, erkek cansız bedeni olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cansız bedeninin üzerinden kimlik çıkmazken, sol kolunun iç kısmında gül dövmesi bulunduğu belirtildi. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.