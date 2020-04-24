Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 bakkal dükkanı bulunan Kadir Kaplan (35), koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmanın önemine dikkat çekti. 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borcunu veresiye defterinden silen Kaplan, daha önceki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ücretsiz dondurma dağıtıp, ihtiyaç sahiplerine gıda ve ekmek desteği sağladı. Kaplan, bu sene ise maddi durumu yetersiz 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borçlarını veresiye defterinden sildi.

''İYİLİK BULAŞICIDIR''

"Bunu canı gönülden yaptım" diyen evli ve 2 çocuk babası Kadir Kaplan, "İyilik bulaşıcıdır dedik ve zor durumda olan müşterilerimin veresiye borçlarını sildim. Tamamı 12 bin lirayı bulan borç defteri var. Bunların arasında bulunan ve gerçekten zor durumda olan vatandaşlarımın 6 bin lirasını sildim. Dükkana geldiklerinde kendilerine söyledim. Çok mutlu oldular ve 'Allah razı olsun' dediler. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Mahalle halkımız bizlerin neler yaptığını çok iyi bilir. Cumhurbaşkanımızın bağış talebine de küçük bir meblağ katkıda bulundum, bu rakam söylenmez. Devlet ve milletimiz birbirine destek oluyor. Biz de bakkal olarak devletimizin desteğine destek veriyoruz. Devletimizin her zaman yanındayız." dedi.

Mahalle sakinlerinden Cihan Kaymakçı da "Komşumuz Kadir Kaplan'ın iyiliğinin bulaşıcı olmasını, herkesin bu tarz iyilikler yapmasını, bir ve diri olmamızı istiyorum. Bütün esnafımızın halkımıza faydası olsun. El ele ve biz bize başarıya ulaşıp zorluklardan çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.