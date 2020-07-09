Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Bakırköy Belediyesi dikkat çeken bir karar aldı ve belediye meclisi kararıyla ilçe sınırları içerisinde havai fişek kullanımını yasakladı.

09.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:59

Geçtiğimiz hafta Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Bakırköy Belediyesi dikkat çeken bir karar aldı.

Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü

İLÇEDE HAVAİ FİŞEK ARTIK YASAK

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, aldıkları yeni kararı Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: "Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim."

EDİRNE BELEDİYESİ DE YASAKLADI

Öte yandan Edirne Belediyesi de ildeki etkinliklerde havai fişeği yasakladığını açıkladı. Başkan Gürkan kararla ilgili şunları paylaştı: "Edirne Belediyesi olarak hep doğaya saygılı ve korumacı olduk.Bu günden sonra artık hiç bir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız.Tüm belediyelerimize çağrı yapıyorum; hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmayalım."