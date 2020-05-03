Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara Evde Kal çağrısı yaptı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı Türkiye, ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin tedbirler aldı. İlk başta salgına karşı Koronavirüs Bilim Kurulu'nu oluşturan Sağlık Bakanlığı, ardından kademeli olarak ilan edilen sokağa çıkma yasakları başta olmak üzere çeşitli önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardı. Alınan tedbirler etkisini, özellikle son 10 gün içerisinde açıklanan verilerde göstermeye başladı.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye, kontrolü elden bırakmak istemiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma destek verdi.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK "EVDE KAL" ÇAĞRISI YAPTI

Bakan Selçuk, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafıyla evde kal çağrısı yaptı. Siirt'te 1988 yılında çekildiğini belirttiği fotoğraf karesinde ailesiyle birlikte poz veren Selçuk, fotoğrafına 'Her eve, maske takılmayan kulakları çekecek böyle can bir kardeş lazım' notunu düştü. Selçuk'un Evdekal etiketiyle paylaştığı fotoğrafı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.