Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.

14.05.2020 00:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:43

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

BAKAN SOYLU: ŞANSLI OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMEYİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3 terörist. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı.