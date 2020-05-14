Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

BAKAN SOYLU: ŞANSLI OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMEYİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3 terörist. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı.