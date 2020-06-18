Bakan Soylu'dan, Trabzon böyle bir yükseliş görmedi haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişi kaleme alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e tepki göstererek, "Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullandı.

YAZIDA, AYVAZOĞLU'NUN YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, bugün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı bir haber kaleme aldı. "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı" ifadelerinin yer aldığı haberde Ayvazoğlu'nun kariyerindeki yükselişe dikkat çekildi.

Soylu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda "İnsanlık görevimi yapıyorum" diyerek şunları yazdı:

"İnsanlık görevimi yapıyorum

Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur

Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır

Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"