Bakan Soylu'dan AYM Başkanı'nın Anlamadan eleştirme sözlerine yanıt: Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AYM Başkanı Zühtü Arslan arasında "Bisikletinle işe git gel" polemiği büyüyor. Konuk olduğu canlı yayında Zühtü Arslan'ın, "Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" sözlerine yanıt veren Bakan Soylu, "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum" dedi.

Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz" hükmünü iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alarak, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" ifadelerini kullanmıştı. Zühtü Arslan ise Soylu'nun sözlerine, "AYM kararları kutsal metinler değildir, eleştirilebilir. Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir" şeklinde karşılık vermişti.

BAKAN'DAN CANLI YAYINDA YANIT GELDİ

TGRT Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözlerine yanıt verdi. Soylu, "Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum. Bunun için profesör olmama gerek yok. Bu bir terör örgütü PKK bildirisidir. Diyor ki, 'Devlet katildir. Devletin orada sizin şehit olarak nitelendirdikleriniz de katildir. AYM buna, Tayyip Erdoğan ve devlete hakaret edenlere verdiği gibi buna da düşünce özgürlüğü kararı veriyor" ifadelerini kullandı.