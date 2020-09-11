Bakan Pakdemirli: Üreticilerin hesaplarına 20 milyon TL 'kuru üzüm' bedeli yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm yetiştiricilerinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne(TMO) ürünlerini teslim eden üreticilerin hesaplarına 20 milyon TL yatırıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki 'kuru üzüm' bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim" dedi.

9 NUMARA İÇİN ALIM FİYATI 12,5 LİRA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıklamıştı. Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız" dedi.