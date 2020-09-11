Bakan Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden...
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Bakan Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden...

Bakan Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon TL tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır.

Bakan Pakdemirli:
11.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:09

Bakan Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon TL tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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