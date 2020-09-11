Bakan Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden...
Bakan Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon TL tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır.
11.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:09
Bakan Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon TL tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA