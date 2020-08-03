Bakan Pakdemirli: Çıkan yangınlar normal değil, 1 kişi gözaltında

İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı. Bu yangınların normal olmadığının altını çizen Pakdemirli, bir kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

"22 saatte bu yangını kontrol altına alabildik. Şükürler olsun. Ciddi bir miktarda parça parça olsa denize kadar olan arazinin yanması maalesef söz konusu. Korkumuz ve endişemiz burada atlamalı olarak giden yangının birleşmesi ve tamamen alanın yanmasıydı. Parça parça yanmış olması tabi ki üzüntümüzü bir miktar hafifletti diyebiliriz.

"MANİSA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA GEÇEBİLİRİZ"

Son günlerde özellikle şunu ifade etmek isterim. Nemin yüzde 9'a düştüğü yerler var Türkiye'de. Bunun anlamı şu; otun üzerine sanki benzin dökmüşçesine bir yerde yangın çıktığı andan itibaren, o yangın bir miktar rüzgarın etkisiyle neredeyse yakalamanıza imkan kalmıyor. Manisa'da 2 uçak 10 helikopter, 20 su tankeri 320 personel taşıyor. Henüz kontrol altına alındı bilgisi gelmedi ama birkaç saat içinde Manisa yangınında soğutma faaliyetlerine geçebiliriz diye düşünüyorum.

"İZMİR'DE BİR HAFTADA 33 YANGIN ÇIKTI"

Türkiye genelinde 146 orman yangını, 81 ziraat yangını çıktı. İzmir'de de bir hafta içerisinde 20 orman yangını, 13 ziraat yangını olmak üzere İzmir'de de toplam 33 yangına müdahale ettik. Son üç yılda 2020 yılı, yüzde 27 daha fazla yangınla karşı karşıyayız.

"YANGINLAR %90 İNSAN HATASIDIR"

İzmir için, Menderes için geçmiş olsun diyorum. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınlar yüzde 90 insan hatasıdır. Yüzde 90 insan hatasının olduğu yerde çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer birisi kasıtlı olarak yangını çıkardıysa bunun cezası müebbettir. Çok çok dikkat ediyor olmamız lazım. Orman alanlarını kullanırken, zirai alanların temizlenmesiyle ilgili faaliyet gösterirken çok çok dikkatli olmamız lazım.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşların bir tespiti var. Bir başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Bunun yanlışlıkla çıkarılabilmiş olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir ama kesin rakamları arkadaşlarımız ölçüm yaptıktan sonra açıklayacaklar. Olayla ilgili bir gözaltı var. Bu kadar yangının çıktığı yerde iyi niyetli olmak saflık olur diye düşünüyorum. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli çalışmayı yapıyorlar."