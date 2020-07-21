Bakan Pakdemirli: 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 71 projeye, 71 milyon TL hibe desteği sağlanacak" dedi.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 71 projeye, 71 milyon TL hibe desteği sağlanacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 'yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma' anlayışıyla kırsaldaki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini ifade etti. Bakan Pakdemirli, bu çerçevede, kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla IPARD-2 kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çeşitli sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği verdiklerini belirtti.
Çağrı kapsamında onaylanan projelerin, 'www.tkdk.gov.tr' web adresinde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.