Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız

Trabzon'daki incelemelerinin ardından Rize'ye geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'nda bakanlığının yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, incelemeler sırasında basın mensuplarının da sorularını cevapladı. Haliç'teki kirlilik hakkında konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yürütülen proje ile Haliç'in temizlendiğini ve İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye tertemiz bırakıldığını belirtti. Kurum, Haliç'in temizlenmesi için İBB ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

"ÇEVRE YATIRIMLARI SÜREKLİLİK ARZ EDEN YATIRIMLAR"

İstanbul'un Haliç semtinde denizdeki kirliliği gösteren görüntülerin hatırlatılması üzerine Bakan Kurum "Çevre yatırımları süreklilik arz eden yatırımlar. Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, bunların içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Şimdi bu Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Yani başta sayın Cumhurbaşkanımız ki hakikaten belediye başkanı olduğu dönemde çok önemli bu projeye ilişkin projenin içindeki o çöpü, çamuru başta Gaziosmanpaşa'daki bir alana deşarj ederek o bölgeyi gezilemez yürünemez denilen Haliçi gezilir, etrafında yürünebilir ve etrafında oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz aynı Riva deresinde olduğu gibi. Çıkan sonuçlara göre de hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAZSA DEVREYE GİRERİZ"

"Bu çerçevede büyükşehir belediyemizin sorumluluğundaki alanda büyükşehir belediyemizin yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor" diyen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda kendisinin bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi varsa da biz bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i yine gelecek nesillere tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Biz bakanlık olarak bu konuda her türlü işbirliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız. Eğer bu noktada belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'i de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Bu noktada yapılacak tespitleri bir bekleyelim görelim. O tespitler noktasında da inşallah sürecimizi işletiriz."