Bakan Gül, Halil Sezai'nin neden önce serbest bırakılıp sonra tutuklandığına açıklık getirdi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gül, geçtiğimiz hafta içinde yaşlı komşusunu odunla döven şarkıcı Halil Sezai'nin tutuklanmadan önce gözaltına alınıp serbest bırakılması konusuna açıklık getirdi. Bakan, savcılığın Sezai'yi ilk etapta serbest bırakmasına, söz konusu görüntülerin ortada olmamasının neden olduğunu söyledi.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara'da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. "Bu kadar da beklemiyorduk" diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara'dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021'de yaygınlaşmış olur hedefimiz o. Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul'da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi.

"BU BİR VANDALLIK"

Halil Sezai meselesi, asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

"GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA EK İFADESİ ALINDI"

Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

AİLE BAKANLIĞI DA KINAMIŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklama ile Hüseyin Meriç'i darbeden Halil Sezai'yi şu ifadelerle kınadı: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz, 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz, büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. Mağdura, bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."