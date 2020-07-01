Bakan Koca, Yeni dönemde okullar açılacak mı? sorusuna yanıt verdi

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna "Daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim Kurulu'nda bu konu gelmemiş oldu. Bu konuyu salgının seyrini belirler. Okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulu rakamların seyrine göre tartışılır, alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa paylaşmış oluruz." yanıtını verdi.

"HER İHTİMALE KARŞI DİJİTAL ORTAMDA EĞİTİM HAZIRLIKLARI YAPILIYOR"

Her ihtimalin değerlendirildiğini söyleyen Koca, "Şu dönemde okulların açılmamasına yönelik bir yaklaşımımız olmadı. Her ihtimale karşı dijital ortamda dijital eğitimi yapmak noktasında zaten hazırlık yaptıklarını biliyoruz. Bu anlamda farklı seyir sözkonusu olursa Bilim Kurulu'nun önerisi olur onu da paylaşmış oluruz." dedi.