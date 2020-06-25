Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Virüsün yayılım hızı azaldı söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kulaktan kulağa yayılan "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." dedi.

DSÖ, GEÇTİĞİMİZ PAZAR EN YÜKSEK SAYIDA VAKA GÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz pazar(21 Haziran) günü küresel çapta 183 binden fazla Kovid-19 vakasının görülmesiyle bunun bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğuna dikkati çekmişti.

Ghebreyesus, DSÖ'ye toplamda 8,8 milyondan fazla vaka sayısı ve 465 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı rapor edildiğini belirterek, "Bazı ülkelerde vaka ve ölüm sayısındaki hızlı artış devam ediyor." diye konuşmuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 52 bin 303 test yapıldı ve 1458 yeni vaka tespit edildi. 21 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 46'ya, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 168 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1472 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 115'e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 369 oldu.