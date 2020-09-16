Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilerde, en yüksek doluluk oranının yüzde 77,32 ile Bartın olduğu görülürken, sırasıyla Batman'da yüzde 76,4, Sakarya'da yüzde 76,33, Ordu'da yüzde 75,98, Samsun'da yüzde 75,74, Giresun'da yüzde 75,34, Hatay'da yüzde 74,92 doluluk oranının olduğu görülüyor.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bilimsel gelişmelerin koronavirüs salgının sonunun yakın olduğuna işaret ettiğini belirten Bakan Koca, il bazında yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı.

EN YÜKSEK ORAN BARTIN'DA

Koca, açıklamasında, "Yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı görüyoruz. Karşılaştırdığımızda en dolu illerimiz yatak doluluk oranı, Bartın yüzde 77,32, Batman yüzde 76,4, Sakarya yüzde 76,33, Ordu yüzde 75,98, Samsun yüzde 75,74, Giresin Yüzde 75,34, Hatay yüzde 74,92. İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.