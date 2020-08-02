Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi

İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tüm kentteki il sağlık müdürleriyle video konferans üzerinden bir araya gelmişti. Sağlık yetkilileri ile görüşen Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19'un seyrini ele aldık" açıklaması yapmıştı.