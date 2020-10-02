Bakan Koca'nın vaka çıkışı Bilim Kurulu üyesinin de kafasını karıştırdı: Ben de anlamadım

Koronavirüs verilerinde şeffaflığın önemli olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz, şunları söyledi: "Ayrımın sebebini inanın ben de anlamadım. Bu konu Bilim Kurulu'nda da konuşulmuş değil. Ekonomik kaygılarla hareket ediliyor olabilir, bunu anlıyorum ancak salgınla mücadelede ne kadar şeffaf olursanız aldığınız önlemler de o kadar kabul görür. Birlikteliğin sağlanması için herkesin birbirine güvenmesi lazım. Yeni bir düzenlemeyle, daha detaylı veriler paylaşılması taraftarıyım çünkü gördüğümüz en büyük sağlık krizi ile karşı karşıyayız"

"VERİ EKSİK OLURSA MÜCADELE YARIM OLUR"

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Yavuz, son olarak "Veri eksik olursa mücadele de yarım olur. Zaten bütün mücadelemiz asemptomatik denilen bu kişilerin bilinmesi ve izole edilmesine yönelik. O nedenle test sayılarını arttırdık. Toplam kaç pozitif vaka varsa bir gruba ayırmadan rakamlar verilmeli. Bunda çekinilecek bir şey yok, kaldı ki tüm dünya da bizimle aynı durumda ve aynı mücadele veriliyor" dedi.