Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çekerek "Bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca'nın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği İstiklal Caddesi'nde bugün de aynı görüntüler ortaya çıktı.

UYARIDA BULUNMUŞTU

Bakan Koca, açıklamasının devamında kritik bir süreçten geçildiğine vurgu yaparak "Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarısında bulunmuştu.

İşte İstiklal'de bugün ortaya çıkan görüntüler;