Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 3 bin 332 test yapıldı ve bin 639 yeni tanı kondu. Son 24 saate 58 hasta hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan 2 bin 826 hasta taburcu oldu. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 952'ye, vaka sayısı 143 bin 114'e, iyileşen hasta sayısı ise 101 bin 715'e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI İLK KEZ BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında, yoğun bakımdaki hasta sayısının ilk kez binin altına düştüğünü açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında, "Yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" ifadelerini kullandı.