Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ertelenmemeleri nedeniyle tartışmaların sürdüğü LGS ve YKS sınavları hakkında açıklama yaptı.

Fahrettin Koca, eleştirilere cevap verdiği açıklamasında gençlere övgüler dizerek, "Pandemi boyunca toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirmekle kalmadınız, örnek oldunuz. Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Bilim Kurulumuz uygulamayı yapacak kurumlar için rehber hazırladı. Bugün itibariyle bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var. Yakın günlerde yapılan diğer sınavları dikkate almalıyız. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yetişkin yaşlardaki sizlerin girdiği bu sınavda yığılmaların daha az olacağını umuyoruz." dedi.

BAKAN KOCA, AİLELERE ÇAĞRI YAPTI

Sınava girecek öğrencilerin ailelerine çağrı yapan Koca, "Ailelerden sınav merkezinden biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz. Sınav tarihlerinin belirlenmesi tek başına bakanlığımızın yetkisi dışında bir konu olmakla birlikte durumun niteliğini ortaya koyacak ana düşünceyi arz etmek isterim. Hepimiz, sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyor ve içtenlikle saygı duyuyoruz. Fakat gerçeğin hakkını gerçeğe vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

"1-2 AY SONRASINI ÖNGÖRMEK ÇOK ZOR"

LGS ve YKS'nin ertelenmemesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Koca, "Salgın hastalık söz konusu olduğunda 1 ay 2 ay sonrasını öngörmek çok zordur. Bunu yakın günlerde binin altında çektiğimiz vaka sayısını tekrar 1500'lerin üstüne çıkan tablolardan da tahmin edebilirsiniz. Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. DSÖ'nün Eylül ayı için küresel ölçekte risk öngörüsünde bulunduğunu belirtmiştim. Bu durumda sınavın ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görülmektedir." açıklamasını yaptı.