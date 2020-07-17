Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Yazın başından beri herkesin aklında aynı soru var; Havuz ve denizden koronavirüs bulaşır mı? Sağlık Bakanı Koca attığı tweette bu konuya dikkat çekti; koronavirüs taşıyan riskli damlacıkların diğer kalabalık ortamlarda olduğu gibi deniz ve havuzlarda da arttığını, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
17.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.
"KURALLARA UYULSUN TATİLİN KALİTESİ ARTAR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerine yer verdi.