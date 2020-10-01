Bakan Koca konuşurken 4 kritik kentin genel durumu arkadaki ekrana yansıtıldı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgından kaynaklı ölüm ve vaka sayılarının gerçek olmadığına ilişkin iddialara yanıt veren Bakan Koca, "Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir, pozitif çıkıp semptom göstermeyenler var. Vefat sayılarındaki iddialar ise bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor" dedi.

4 KENTİN DURUMU ARKADAKİ EKRANA YANSIDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması sırasında koronavirüs salgınında gözlerin çevrildiği İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'daki son durum arkadaki ekrana yansıtıldı. Bu kentlerde durumun iyiye gittiğini belirten Bakan Koca, vaka sayıları ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranları paylaştı.

İZMİR: İzmir'de vaka sayısının yüzde 26'ya düştüğünü ifade eden Koca, servis yatak doluluk oranının yüzde 47,9, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 74,5, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 46,6 olduğunu kaydetti.

KONYA: Konya'nın da vaka sayısında artışın olduğu illerden biri olduğuna dikkati çeken Koca, ilde son günde vaka sayısının yüzde 43,5 oranında düştüğünü belirtti.

ANKARA: Ankara'da servis yatak doluluk oranının yüzde 50,1, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76,5, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 25,8 olduğunu belirten Koca, Ankara'da son haftada vaka sayısının yüzde 24,8 düştüğünü, 3 hafta öncesine göre ise vaka sayısındaki düşüşün yüzde 60 civarında olduğunu söyledi.

İSTANBUL: Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü." değerlendirmesinde bulundu. Koca, İstanbul'da servis yatak doluluk oranının yüzde 51,1, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 61,3, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 35,8 olduğunu aktararak, "Doluluk oranlarından bahsederken sadece kovid hastalarından bahsetmiyoruz. Kovid hastaları dışında bütün hastaların doluluk oranından bahsediyoruz." bilgisini verdi.