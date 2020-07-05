Bakan Koca, Çankırı'dan gelen mesafeli halay fotoğrafını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'da bir köy düğününde çekilen maskeli ve mesafeli halay fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabına gelen bir fotoğrafı paylaştı. Koca, Hakan Erdoğan isimli kişinin "Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. Çankırı Ilgaz Kuyupınar köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde" notuyla gönderdiği fotoğrafı, "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek kişisel hesabında paylaştı.

Koca'nın paylaştığı fotoğrafta maskeleriyle halay çeken kişilerin kullandığı halay çubukları üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.

"MEYDANI GELİNLE DAMADA BIRAKMAYIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Düğünlerden sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1148 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 250 bin 758'e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 225'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 188 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680 oldu.