Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bakan Koca, maskesiz dolaşan ve maskeyi uygun şekilde takmayan vatandaşlara uygun bir dille uyarıda bulunabileceğini söyledi.

Bakan Koca, maske uyarısını Twitter'dan "Maskesiz? Görenler ne der?" fotoğrafıyla paylaştı.

"MASKE TAKARAK BİRBİRİMİZİ KORUYALIM!"

Virüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Koca, "Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz." ifadesine yer verdi.