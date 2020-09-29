Son dakika haberi | Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
29.09.2020 16:19 | Güncelleme: 29.09.2020 16:28
Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirinSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin" dedi.
ANKARA, -