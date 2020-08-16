Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, Twitter hesabından vatandaşlara koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu. Koca, "83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" diye sordu.

"YENİDEN BİRLEŞELİM"

83 milyona koronavirüsle mücadele çağrısında bulunan Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.